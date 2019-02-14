شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يتحدث عن معاناة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

الخليج 365- تحدث فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد عن المعاناة التي يمر به فريقه عقب الفوز على آياكس الهولندي 2-1 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس عقب المباراة :" ديفيد نيريس لاعب كبير وكان يلعب في البرازيل بساو باولو وأنا سعيدًا جدًا له وسيلعب لمدة طويلة وأتمنى أن ألعب معه في منتخب البرازيل".

وأضاف اللاعب : "تمريرتي لبنزيما أعتقد أنها كانت كرة جيدة وهذه هي خصائصي وهذا ما أقوم به في كل المبارايات ودائمًا أحاول أن أمرر الكرة، ليس هناك أفضل من أن تمرر تمريرة حاسمة لهذا اللاعب الرائع الذي يساعد الفريق".

وتابع نجم الريال : "الشوط الأول عانينا كثيرًا ولكن لعبنا بهدوء أكثر في الشوط الثاني وعدنا بقوه وسجلنا الأهداف وفعلنا ما نفعله في كل المباريات".

واختتم فينيسيوس تصريحاته قائلاً : "هي مباراة صعبة جدًا لقد عانينا كثيرًا لكننا كنا نعرف أنه علينا أن نُعاني لكي نفوز، هذا هو دوري الأبطال، هي بطولة غاية في الصعوبة واليوم عانينا ولكن فزنا وهذا هو الأهم".