شكرا لقرائتكم خبر عن صراع رباعي على جائزة الأفضل بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن الأسماء المرشحة لحصد جائزة أفضل لاعب هذا الأسبوع في ذهاب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.

واختار الحساب الرسمي للشامبيونز ليج أربعة لاعبين مرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب هذا الأسبوع بدوري الأبطال ، وذلك بعد إقامة 4 مباريات حتى الآن.

وسيتنافس نيكولو زانيولو جوهرة روما مع ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان ويان فيرتونخين لاعب توتنهام ، وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب هذا الأسبوع بدوري الأبطال.

وتم ترشيح زانيولو في هذه القائمة بعد تسجيله هدفين لروما في شباك بورتو ، بينما وقع الاختيار على فيراتي نظرًا للأداء الرائع الذي قدمه خلال فوز باريس على اليونايتد 2-0.

في حين قدم فيرتونخين مباراة رائعة ضد بوروسيا دورتموند وسجل هدف وصنع آخر ، بينما تصدى تيبو كورتوا للعديد من الفرص المحققة لأياكس وقاد الريال لتحقيق فوز صعب خارج ديار.