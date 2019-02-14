شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يدافع عن تقنية VAR بعد إلغاء هدف أياكس والان مع التفاصيل
الخليج 365- أكد سيرخيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إن الفريق يعمل بشكل جيد، مشيرا إلى أن اللاعبين استفادوا من نقاط ضعف الخصم في المباراة.
وأضاف راموس في تصريحات صحفية : "لقد سجلنا هدفين، ويجب ان نعلم كيف نقوم بقراءة المباراة و فعلنا هذا، ولقد قاموا بتطبيق الضغط العالي، ولم يكن لدينا وقت لأستقبال الكرة من الخلف، وبحثنا عن تمريرات طويلة لكسر الخطوط".
وقال : "أنا أدافع عن تقنية الفيديو و مع مرور الوقت كرة القدم ستصبح اكثر عدلاً، وأحياناً تكون مضرة لنا، لكن اليوم قامت بألغاء هدف مهم".
وتابع : "ليس من السهل لعب 600 مباراة مع فريقي، وأتمنى ان يكون هناك المزيد من المباريات، وكل يوم أستيقظ مع فكرة تمثيل هذا الفريق كقائد".
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