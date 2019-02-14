شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف وملخصات مباريات الأسبوع الأول من ثمن نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- انتهت مباريات الأسبوع الأول من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت أقامة 4 مواجهات مثيرة أبرزها بين ريال مدريد وأياكس.

مباريات الثلاثاء.

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "أولد ترافورد".

سجل أهداف الفريق الباريسي المدافع كيمبيبي والنجم المتألق كيليان مبابي.

ونجح روما الإيطالي في الفوز على بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب "الأولمبيكو" بإيطاليا.

سجل هدفي ذئاب العاصمة اللاعب نيكولو زانيولو، فيما سجل أدريان لوبيز الفارق للفريق البرتغالي.

ومن المقرر إقامة مباريات العودة يوم 6 من شهر مارس المقبل.

مباريات الأربعاء

تمكن ريال مدريد الأسباني من خطف فوزا قاتلا أمام أياكس الهولندي بهدفين مقابل هدف، في المباراة المثيرة التي جمعتهم على ملعب "يوهان كرويف ارينا".

سجل هدفي الفريق الملكي كريم بنزيما وماركو أسينسيو، بينما أحرز هدف الفريق الهولندي حكيم زياش.

فاز توتنهام الإنجليزي على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" بلندن.

سجل أهداف السبيرز، سون هيونج مين، فيرتونخين وفيرناندو يورنتي.

وتقام مباريات العودة يوم 5 من شهر مارس المقبل.

وتستكمل مباريات دور ثمن النهائي من دوري الأبطال الأسبوع القادم بأقامة 4 مواجهات، بين ليون الفرنسي أمام برشلونة الأسباني، ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير.

فيما يلتقي يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري، أتلتيكو مدريد الأسباني ويوفنتوس الإيطالي وشالكة الألماني في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

