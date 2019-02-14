شكرا لقرائتكم خبر عن سر إلغاء هدف أياكس في شباك ريال مدريد والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سر إلغاء هدف آياكس الهولندي في شباك ريال مدريد الاسباني في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في لقاء انتهى 2-1 للملكي.
وقال اليويفا في بيان له : "في الدقيقة 38 من مباراة أياكس وريال مدريد، تم إلغاء هدف نيكولاس تاليافيكو بعد مراجعة تقنية الفيديو، اكتشف الحكم أن زميل تاليافيكو تاديتش كان في موقع تسلل".
أضاف اليويفا:" تدخل تاديتش مع حارس المرمى وهو في موقع تسلل ومنعه من اللعب أو القدرة على لعب الكرة وهذا يتعارض مع بروتوكول الڤار لذا تم إلغاء الهدف".
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