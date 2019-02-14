شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال بنزيمة عن فوز ريال مدريد على أياكس والان مع التفاصيل

الخليج 365- علق كريم بنزيمة نجم ريال مدريد على الفوز على آياكس الهولندي 2-1 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال بنزيمة عقب المباراة : "أنا أحب أن ألعب بجانب فينيسيوس، إنه يستمع بشكل جيد ويعمل بإجتهاد، أتمنى أن يستمر هكذا". وأضاف : "هدفي من الفرصة الثانية ؟ نعم ومع الحظ سجلت هذا الهدف، نحن نلعب بمستوى عالٍ ويجب علينا أن نُواصل". وتابع : "حكيم زياش ؟ هو لاعب جيد جدًا ويلعب بشكل جيد ولديه مهارات، لديه اسلوب رائع". واختتم بنزيمة تصريحاته قائلاً : " إنها مباراة صعبة جدًا أمام خصم جيد، هم صغار السن ولكن يلعبون كرة جميلة والأهم هو أننا حققنا الفوز وخصوصًا خارج ملعبنا والجميع سعيد اليوم بهذا الفوز".

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