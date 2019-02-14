شكرا لقرائتكم الأهلى يمنح الضوء الأخضر لرحيل محمد نجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الأهلى على عدم تجديد عقد محمد نجيب مدافع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، بعد الجلسة التى جمعت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مؤخراً، لمناقشة ملف تمديد عقود بعض اللاعبين.

واتفق عبد الحفيظ مع لاسارتى على عدم تجديد عقد المدافع الدولي، والسماح له بالرحيل نهاية الموسم الجاري مجاناً لأحد الأندية التي ترغب فى ضمه تقديراً لتاريخه الحافل مع الفريق الأحمر، وكذلك عدم افتعاله أي أزمات طوال مسيرته الناجحة، وأكتفى مسئولو الأهلى بالفترة التي قضاها محمد نجيب داخل القلعة الحمراء حيث تم تمديد عقود باقي اللاعبين وعلى رأسهم عمرو السولية وعلى معلول وكريم نيدفيد فيما تم تجاهل الدخول فى مفاوضات مع نجيب ويُخطط مسئولو الأهلى للتعاقد مع مدافع أو اثنين خلال الميركاتو الصيفي القادم، بجانب الحفاظ على المدافعين المتواجدين حالياً فى قائمة الفريق، وهم سعد سمير وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، من جانبه أكد محمد نجيب للمقربين أنه فى حالة عدم تجديد عقده مع الأهلى لن يعتزل وسينتقل لأحد الأندية التي ترغب فى ضمه وعلى رأسها سموحة، مؤكداً على قدرته على اللعب لمدة موسمين آخرين على الأقل.