شكرا لقرائتكم قمة الأهلى وبيراميدز في الكأس من نصيب القضاة الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة ، علي تعيين طاقم حكام أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها 28 من شهر فبراير الجاري بدور الـ16 لكأس مصر على استاد برج العرب. تم الاستقرار علي اسناد المباراة لطاقم حكام أجنبي بدلا من مصريين نظرا لحساسية وقوة اللقاء الي جانب رفض فكرة استقدام حكام عرب للقاء .

ويعد استاد برج العرب بالاسكندرية هو الملعب المحدد لاستضافة مباراة الاهلي وبيراميدز بعد مفاضلة مع استاد الجيش بالسويس والتي ستكون بدون حضور جماهيري وهو ما سيتم تحديده بالتنسيق بين أتحاد الكرة و الجهات الامنية.