شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 20 بدورى عمومي السيدات لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الخميس، مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الـ 20 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، مدينة نصر مع الجزيرة والنصر مع الزهور والمعادى مع المنصورة وسموحة مع أصحاب الجياد .

فيما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كلا من ، هليوليدو مع سبورتنج والأهلى مع السنطة و 6 أكتوبر مع الشمس .