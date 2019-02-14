شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 20 بدورى عمومي السيدات لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الخميس، مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الـ 20 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 .
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، مدينة نصر مع الجزيرة والنصر مع الزهور والمعادى مع المنصورة وسموحة مع أصحاب الجياد .
فيما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كلا من ، هليوليدو مع سبورتنج والأهلى مع السنطة و 6 أكتوبر مع الشمس .
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