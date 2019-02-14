شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه الألومنيوم لتأكيد صدارة المجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخرج فريق أسوان متصدر مجموعة الصعيد من دورى القسم الثانى برصيد 41 نقطة لمواجهة الألومنيوم بنجح حمادى ضمن فاعليات الجولة الـ18 للمجموعة الأولى بالقسم الثانى .

ويبحث مجدى عبد العاطى المدير الفنى لزهرة الجنوب عن الثلاث نقاط للإبتعاد بالصدارة واللعب بهدوء خلال الأسابيع الماضية، فى الوقت الذى يلتقى فيه بنى سويف صاحب المركز الثانى برصيد 34 نقطة مع الإعلاميين فى لقاء صعب لأبناء محمد يوسف.

فى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى تحرير أسوان وديروط، والنصر للتعدين مع تليفونات بني سويف، وطهطا مع الفيوم في مباراة يبحث خلالها مجدي طلبة المدير الفني للفيوم عن الثلاث نقاط ، كما يلتقى الوليدية مع مركز شباب ناصر ملوي ، فى الوقت الذى يلتقى فيه المنيا وسوهاج بإستاد المنيا فى لقاء جماهيرى .