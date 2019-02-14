شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثانى جولات نهائى دورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تقام اليوم، الخميس ، لقاءات قوية فى إطار ثان جولات الدور النهائى من دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 .
تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع طلائع الجيش و الأوليمبى مع هليوبوليس و الجزيرة مع سموحة و الزمالك مع سبورتنج .
فيما تقام الجولة الثالثة غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع هليوبوليس والأوليمبى مع طلائع الجيش والجزيرة مع سبورتنج والزمالك مع سموحة .
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