شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نصر حسين داى: الزمالك مرشح للتأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد لاساتي مدرب فريق نصر حسين داي الجزائري أن ثلاثي الفريق الأبيض يوسف أوباما وطارق حامد وحمدي النقاز أفضل لاعبي الفريق الأبيض، والجهاز الفني كان يخشي خطورتهم. وقال لاساتي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "الزمالك مازال مرشحا للتأهل لدور الثمانية بالبطولة رغم التعثر في آخر جولتين". وأضاف: "فريق بترو أتلتيكو الإنجولي فريق مميز ويلعب كرة قدم جماعية وسيكون منافسا قويا للزمالك ونصر حسين داي". وتعادل الزمالك مع نصر حسين داي بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

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