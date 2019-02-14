رئيس الزمالك لصلاح: «خليك في ليفربول بتاعك» ... ( فيديو )

أحمد عبدالله

انتقد رئيس الزمالك، النجم محمد صلاح هداف المنتخب الوطني وليفربول، وذلك بعد تعليق الأخير على سلوك جماهير القطبين عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وطالب رئيس الزمالك، نجم الريدز في تصريحات تليفزيونية بالتركيز مع فريقه قائلًا: " خليك في ليفربول بتاعك".

وأضاف: "صلاح لا يتناول طعامنا ولا يشرب ما نشربه، لذلك عليه ألا يتدخل في مثل هذه الأمور".

صلاح نشر في وقت سابق تغريده عبر حسابه الشخصي "تويتر" تغريده انتقد فيها التراشق بالألفاظ بين جماهير الأهلي والزمالك، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة "تويتر" وذلك من خلال...