أحمد عبدالله
انتقد رئيس الزمالك، النجم محمد صلاح هداف المنتخب الوطني وليفربول، وذلك بعد تعليق الأخير على سلوك جماهير القطبين عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
وطالب رئيس الزمالك، نجم الريدز في تصريحات تليفزيونية بالتركيز مع فريقه قائلًا: " خليك في ليفربول بتاعك".
وأضاف: "صلاح لا يتناول طعامنا ولا يشرب ما نشربه، لذلك عليه ألا يتدخل في مثل هذه الأمور".
صلاح نشر في وقت سابق تغريده عبر حسابه الشخصي "تويتر" تغريده انتقد فيها التراشق بالألفاظ بين جماهير الأهلي والزمالك، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة "تويتر" وذلك من خلال...
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك لصلاح: «خليك في ليفربول بتاعك» ... ( فيديو ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.