بالفيديو ... رئيس الزمالك لجروس: أنا زهقت!

عمر علام

شن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجومًا على السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، كما عبر عن غضبه من تصرفات جروس وأن جمهور الزمالك هو ما يمنعه من الاحتكاك بالمدرب السويسري.

وتسائل رئيس الزمالك عن عدم إشراك جروس لأيمن حفني على الرغم أن اللاعب سجل هدف في لقائه الأخير، وإشراك محمود حمدي الونش الذي لم يصل إلى مستواه بعد.

كما وجه رئيس الزمالك اللوم لمحمود كهربا جناح الفريق لإهداره كثير من الفرض خلال اللقاء، والتي كانت من الممكن أن تنهي اللقاء، واصفًا ما فعله كهربا (بأنه يضيع جهد زملائه).

وكشف رئيس الزمالك أن...