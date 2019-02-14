كيف يتأهل الزمالك لربع نهائي الكونفيدرالية؟ 3 فرص لصدارة المجموعة

كتب- هادي المدني:

تعادل الزمالك مع نصر حسين داي الجزائري في مباراة كانت بالمتناول ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفيدرالية، وهو الأمر الذي جعله يقبع بالمركز الأخير في ترتيب المجموعة الرابعة.

وأصبح الزمالك يمتلك نقطة واحدة في دور المجموعات للكونفيدرالية بعد جولتين وبفارق 3 نقاط عن المتصدر.

وأتى ترتيب المجموعة كما يلي:

نصر حسين داي 4 نقاط

جورماهيا 3 نقاط

بتروأتليتكو 3 نقاط

الزمالك نقطة وحيدة

وسيلعب الزمالك مبارياته كما يلي:

الزمالك - بترو أتلتيكو.. 24 فبراير

بترو أتلتيكو - الزمالك.. 3...