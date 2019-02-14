أهداف الأربعاء.. هدف قاتل بمرمى الزمالك.. وفوز صعب للريال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم الأربعاء 14 فبراير 2018، بمختلف البطولات. دوري أبطال أوروبا توتنهام (3) VS بروسيا دورتموند (0) أياكس أمستردام (1) VS ريال مدريد (2) وشهدت المباراة أول استخدام لخاصية حكم الفيديو الكونفيدرالية الزمالك (1) VS نصر حسين داي (1)

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