أمير مرتضى يتحدث عن.. إصابة مصطفى فتحي.. تمديد عقد كهربا.. والبطل الذي لا يتحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، إن إصابة لاعب فريقهم مصطفى فتحي ليست مزمنة بل إصابة عادية.

وأضاف أمير مرتضى منصور، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج الزمالك اليوم على فضائية المحور، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"المشكلة أن مصطفى كان يريد أن يعود للمشاركة بسرعة فكان لا زال مصابًا ويُشارك مع فريق 20 دون أن يخبر أحد بإصابته ولكن حينما لاحظ الطبيب ذلك أخبرنا فاستخرنا له تأشيرة للسفر إلى ألمانيا للعلاج ومن ثمّ العودة للمشاركة مع الفريق".

وتطرق المشرف العام على فريق الكرة، إلى ما أُثير عن عدم معاجلتهم للاعبهم المُعار لصفوف الوحدة السعودي، كابونجو كاسونجو، بقوله:"هناك لاعب في الأهلي أُصيب بقطع في الرباط الصليبي والزمالك عالجه الاحترافية هو أن يُعالجه النادي الذي استعارة ولكن لا يوجد مشكلة لدينا في علاجه فهو لاعبنا".

وتحدث المشرف على فريق الكرة بالزمالك أيضًا عن تمديد التعاقد مع كهربا بالإشارة إلى أنهم ينتظرون الوقت المناسب لإنهاء الأمر.

وتابع:"أتحدث مع اللاعب ووالده ووكيله ولا يوجد أي مشكلة في الأمر ولكن الأمر مجرد وقت وهو لاعب يحترم ذلك ويفصل هذه الأمور عن الملعب ووعدته بأشياء في عقده ولكنها مرتبطة بنتائج الفريق وأدائه وغيره.. لدينا في شهر فبراير ضغط مباريات ونريد الخروج بأكبر نتائج جيدة ممكنة".

وأتم حديثه بالإشارة إلى إنه لا ينظر لأي أحاديث بخصوص ظلم التحكيم ومواعيد المباريات قائلاً:"البطل لا يتحجج بالحكام والفريق الذي يريد الحصول على بطولة يركز في الملعب".