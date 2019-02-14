موعد مباراة المصري البورسعيدي ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

يستضيف مساء اليوم الخميس المصري البورسعيدي نظيرة مصر المقاصة علي ملعب "الجيش بالسويس" ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

مواجهة إيهاب جلال و طلعت يوسف

ويبقي مواجهة خاصة بين إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة السابق وللمصري البورسعيدي الحالي وكابتن طلعت يوسف المدير الفني للمصري البورسعيدي السابق ومصر المقاصة الحالي.

وسبق لطلعت يوسف قيادة المصري من قبل في موسم 2011 - 2012، وخاض

معه 12 مباراة فاز 5 مرات وتعادل 4 وخسر 3، بينما سبق لإيهاب جلال قيادة المقاصة من 2014 حتى 2016، وخاض 113 مباراة حقق الفوز 57 مرة وتعادل 26 وخسر 30.

و خاض الثنائي من قبل 6 مباريات حقق إيهاب جلال الفوز مرتين، بينما فاز طلعت يوسف في 4 مباريات، والثنائي قاد

فريقين في الموسم الماضي، وقاد جلال إنبي والزمالك، بينما قاد يوسف فريقي سموحة ومصر للمقاصة.

موعد مباراة المصري البورسعيدي ومصر المقاصة

تنطلق مباراةالمصري البور سعيدي ومصر المقاصة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي ومصر المقاصة

تذاع مباراة المصري البورسعيدي ومصر المقاصة بشكل حصري علي قناة النيل الرياضية وقناة أون سبورت المفتوحة.

ويدخل مصر المقاصة اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز السابع برصيد 26 نقطة.