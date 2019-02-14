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أعترف البرازيلي جونيور فينيسيوس لاعب ريال مدريد الإسباني الشاب بصعوبة المباراة أمام أياكس الهولندي وأن الفريق قد أقتنص فوز صعب أمام الفريق الهولندي، في مسابقة قوية مثل دوري أبطال أوروبا.
وقال جونيور فينيسيوس في تصريحات عقب المباراة بعدما فاز النادي الملكي على أياكس بهدفين مقابل هدف ضمن مباراة الذهاب على ملعب "كرويف أرينا" : "نعمكانت مباراة صعبة جدا علينا، لقد نعانينا من أجل الفوز، مسابقة مثل دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية، نعم عانينا في الشوط الاول، لكنا لعبنا بشكل أكثر هدوءًا في الشوط الثاني وعدنا بقوة وسجلنا".
وواصل "تمريرتي في الهدف الأول؟.. نعم اعتقد إنها
وعن البرازيلي دافيد نيريز لاعب فريق أياكس، قال فينيسيوس: "نعم سعيد من أجله وانه يلعب في اياكس، هوو لاعب لا يصدق وفي المستقبل قد نلعب معنا في المنتخب الوطني".
الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيستضيف أياكس في مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في شهر مارس المقبل، الموافق ٥ مارس.
كانت هذه تفاصيل خبر فينيسيوس لاعب ريال مدريد: مباراة أياكس كانت صعبة لكننا فزنا في النهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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