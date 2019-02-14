موعد مباراة الداخلية والجونة والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله

يستضيف مساء اليوم الخميس فريق الداخلية نظيرة الجونة علي ملعب "كلية الشرطة" ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويسعي الجونة بقيادة حمادة صدقي المدير الفني للفريق لحصد الثلاث نقاط ليتقد لستة مراكز ويحتل المركز السابع ، بينما يسعي الداخلية حصد

الثلاث نقاط ليعبر للمركز الرابع عشر من بوابة الجونة.

موعد مباراة الداخلية والجونة

تنطلق مباراة الداخية ضد الجونة في تمام الساعة الثانية ونصف عصراً بتوقيت القاهرة،

والساعة الثالثة ونصف عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الداخلية والجونة

تذاع مباراة الداخلية والجونة بشكل حصري علي قناة النيل الرياضية وقناة أون سبورت المفتوحة.

ويدخل الجونة اللقاء وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، بينما يدخل الداخلية اللقاء وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

جدير بالذكر نجح الجونة في التغلب علي الداخية في الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.