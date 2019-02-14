رياضة | بنزيما يشيد بلاعبي الريال عقب الفوز على آياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما يشيد بلاعبي الريال عقب الفوز على آياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد كريم بنزيما نجم ريال مدريد بزملاؤه فينيسيوس ودياز عقب الفوز على آياكس الهولندي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال بنزيما في تصريحات صحفية عقب المباراة : "أنا أحب أن ألعب بجانب فينيسيوس، إنه يستمع بشكل جيد ويعمل بإجتهاد، أتمنى أن يستمر هكذا".

وأضاف : "هدفي من الفرصة الثانية ؟ نعم ومع الحظ سجلت هذا الهدف، نحن نلعب بمستوى عالٍ ويجب علينا أن نُواصل".

وتابع : "حكيم زياش ؟ هو لاعب جيد جدًا ويلعب بشكل جيد ولديه مهارات، لديه اسلوب رائع".

وأردف قائلا : "في أي مباراة كبيرة من الممكن أن تُسجل ويُسجل عليك لكن عليك أن تواصل في التركيز وأن تركز فيما سيحدث".

واختتم بنزيما تصريحاته قائلاً : " إنها مباراة صعبة جدًا أمام خصم جيد، هم صغار السن ولكن يلعبون كرة جميلة والأهم هو أننا حققنا الفوز وخصوصًا خارج ملعبنا والجميع سعيد اليوم بهذا الفوز".