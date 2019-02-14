رياضة | أهداف مباراة - توتنهام 3 × 0 بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - توتنهام 3 × 0 بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابيد فيينا - النمسا x

19:55 انتر ميلان - إيطاليا لاتسيو - إيطاليا x

19:55 إشبيلية - أسبانيا باتي بوريسوف - روسيا البيضاء x

19:55 آرسنال - إنجلترا زيوريخ - سويسرا x

22:00 نابولي - إيطاليا مالمو - السويد x

22:00 تشيلسي - إنجلترا

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