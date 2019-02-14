رياضة | أول تعليق من مدرب ريال مدريد بعد الفوز على أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب ريال مدريد بعد الفوز على أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن سعادته الشديدة بعد تخطي عقبة أياكس أمستردام بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال سولاري في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: لقد عرفنا كيف نلعب المباراة وعانينا لكننا ضربناهم عندما سنحت لنا الفرصة.

وشدد سولاري على سعادته بأداء ماركو أسينسيو الذي سجل هدفًا حاسمًا اليوم بعدما جاء على مقاعد البدلاء ، وقال مدرب الريال: أنا سعيد للغاية بالنسبة لأسينسيو، ليس فقط من أجل الهدف ولكن لكل شيء فعله وهذا أمر مهم للغاية ، اليوم قد شاهدنا تطور اللاعب من جديد ، اليوم دافع وهاجم بشكل جيد.

وتابع: لقد عانينا عندما لعبنا وسجلنا كذلك ، فعلنا كل شيء وهذا يدل على قوة اللاعبين والمجموعة.

وواصل: للفوز هنا كان من الضروري لكل اللاعبين العمل بجد وإعطاء أقصى ما لديهم .

وعن رأيه في هدف أياكس الملغي ، أوضح سولاري: لا يملك المدربين شاشات لمشاهدة الأحداث مرة أخرى ، ونحن نثق في ما يقوله الـ VAR والحكام.

وأردف: كان علينا القيام بالكثير من الأمور بشكل جيد للظفر بهذا الانتصار.

وأشار: أياكس استعدوا جيداً للمباراة وقدموا كل ما لديهم ، لقد منعونا من اللعب ، لقد حاصرونا ، في بعض الأحيان بقوة ، قدموا كل طاقتهم لمباراة اليوم

وعن الأحاسيس بعد المباريات ضد برشلونة وأتلتيكو مدريد وأياكس ، قال سولاري: لقد عرفنا كيف نلعب كل مباراة بالطريقة المناسبة ، لقد كان الفوز مهماً و بمعاناة و ، لقد سجلنا عندما ولّدنا الفرص ، وفعلنا كل شيء وهذا يدل على قوة اللاعبين.

وعن أداء بيل ، قال: أنا سعيد للغاية بأداء الجميع ، لقد فزنا ببذل جهد كثير قدمه الفريق بأكمله.

وأكمل: لا توجد مباراة سهلة ، وأياكس فريق جيد للغاية وقد أظهروا أنهم لعبوا بشكل جيد.

وأعترف سولاري أيضًا بأن التأهل ما زال مفتوحًا في مباراة الإياب ، حيث قال: يجب علينا مواجهتهم في مباراة الإياب بنفس الجدية وبنفس الشدة.