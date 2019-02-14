رياضة | نجم بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه الدولي النمساوي دافيد ألابا الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونيخ الألماني، رسالة للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.
ويحل النادي الألماني ضيفا على ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل 19 فبراير، على ملعب آنفيلد، ضمن لقاءات ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال.
وقال ألابا في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: محمد صلاح لاعب كبير في رأيي، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه سريع للغاية.
وأضاف ألابا: لكني اعتدت على اللعب أمام أفضل اللاعبين في العالم، ولعبت أمام لاعبين آخرين سريعين مثل كيليان مبابي لقد اكتسبت خبرات من اللعب أمام لاعبين كبار، وأنا لدي نقاط قوة.
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