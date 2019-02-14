رياضة | الزمالك يكشف موقفه من تحمل تكاليف علاج كاسونجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف موقفه من تحمل تكاليف علاج كاسونجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك موقف ناديه من تحمل تكاليف علاج المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو المعار لفريق الوحدة السعودي. وقال المشرف على الكرة في تصريحات صحفية أن كاسونجو أصيب مع فريقه والفريق السعودي سيتكفل بعلاجه ونحن لم نرفض علاجه ولم يطلب منا ذلك من الأساس وليس لدينا أزمة في علاج لاعبينا مشيرا إلي أن الزمالك قام بعلاج أحد لاعبي الأهلي المصابين بعد استغناء ناديه عنه. يذكر أن كاسونجو تعرض للإصابة بكسر فى الترقوة وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم.

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