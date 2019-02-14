رياضة | الزمالك يحسم الجدل حول تجديد عقد "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم الجدل حول تجديد عقد "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن ملف تجديد تعاقد محمود كهربا لاعب الفريق. وقال أمير في تصريحات صحفية: "لا أزمة في تعديل عقد اللاعب ولكن الأزمة في التوقيت وهناك بعض الأمور المتفق عليها بيني وبين اللاعب تتعلق بمستواه وبالفريق ننتظر حدوثها". وأضاف أمير:"الزمالك يرغب في تقدير كهربا وفي الوقت المناسب سيتم تعديل عقد اللاعب".

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