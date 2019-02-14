رياضة | أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك من الصعود لربع نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك من الصعود لربع نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن موقف الفريق من الصعود لدور الـ8 بالكونفدرالية بعد التعادل مع نصر حسين داي الجزائري واحتلاله المركز الأخير في ترتيب المجموعة الرابعة بنقطة وحيدة.

وقال المشرف على الكرة: "الكرة أحيانا تعاند المدير الفني واللاعبين واليوم كان المدرب غير موفق واللاعبين كذلك فاللاعبين الكبار والدوليين في الفريق لهم دورا في الفريق".

وأضاف أمير :"يجب حصد النقاط المتبقية من المباريات الأربعة بالمجموعة خاصة مباراتي بتروأتليتكو ونصر حسين داي خارج أرضنا".