رياضة | الزمالك يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ"مصطفى فتحي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ"مصطفى فتحي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن مصطفى فتحي لاعب الفريق لا يعاني من إصابة مزمنة.

وقال المشرف على الكرة: "مصطفى فتحي شارك وهو يعاني من إصابة رغبة منه في اللعب والعودة لمستواه وهو ما تسبب في تفاقم إصابته".

وأكد أن اللاعب سيغادر إلي ألمانيا خلال ساعات لفحصه طبيا والعودة خلال أسبوعين جاهزا بصورة كاملة للمشاركة مع الفريق.