رياضة | أمير مرتضى يعلق على أزمة "ساسي أوباما"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يعلق على أزمة "ساسي أوباما" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن أزمة فرجاني ساسي ويوسف أوباما بعدما نشبت بينهما مشادة في مباراة النجوم بسبب خلاف بين الثنائي.
وقال أمير في تصريحات صحفية أن الأزمة انتهت وقد يتم توقيع عقوبة على لاعب ولكن لا يتم الإعلان عنها في الإعلام وبشكل تلقائي تحدثنا مع الثنائي بعدم تكرار الأمر وترك أي حديث داخل الملعب لقائد الفريق.
يذكر أن الخلاف الذي نشب بين فرجاني ساسي وأوباما كان بسبب خروج الكرة خارج الملعب لعلاج أحد لاعبي الفريق المنافس.
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