شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيوس يحقق رقما مميزا مع ريال مدريد والان مع التفاصيل
وسجل بنزيما الهدف الأول للملكي، بعد مجهود فردي رائع من البرازيلي الشاب، قبل أن يتعادل المغربي حكيم زياش لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، ليعيد أسينسيو التقدم للضيوف قبل النهاية بـ3 دقائق.
وفقا لموقع سكواكا للإحصائيات، فإن فينسيوس صاحب الـ18 عامًا، و7 أشهر ويوم واحد، أصبح أصغر لاعب يصنع هدفا للريال في مباراة إقصائية، في دوري أبطال أوروبا.
وأصبح فينيسيوس، أكثر لاعب يصنع أهدافا لريال مدريد هذا الموسم برصيد 8 تمريرات حاسمة، في كل البطولات.
كانت هذه تفاصيل خبر فينيسيوس يحقق رقما مميزا مع ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.