شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيوس يحقق رقما مميزا مع ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، رقما فريدا، بعدما صنع هدف بنزيما أمام أياكس، في المباراة التي انتهت 2-1 للملكي، بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وسجل بنزيما الهدف الأول للملكي، بعد مجهود فردي رائع من البرازيلي الشاب، قبل أن يتعادل المغربي حكيم زياش لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، ليعيد أسينسيو التقدم للضيوف قبل النهاية بـ3 دقائق.

وفقا لموقع سكواكا للإحصائيات، فإن فينسيوس صاحب الـ18 عامًا، و7 أشهر ويوم واحد، أصبح أصغر لاعب يصنع هدفا للريال في مباراة إقصائية، في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح فينيسيوس، أكثر لاعب يصنع أهدافا لريال مدريد هذا الموسم برصيد 8 تمريرات حاسمة، في كل البطولات.