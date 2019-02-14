شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يكشف رأيه في حكيم زياش والان مع التفاصيل
الخليج 365- تحدث كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني بعد الفوز مساء اليوم على فريق أياكس الهولندي 2-1 في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
نشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات بنزيمة الذي قال: كانت مباراة صعبة جدًا أمام خصم جيد ، هم صغار السن ولكن يلعبون كره جميلة والاهم هو اننا حققنا الفوز وخصوصًا خارج ملعبنا والجميع سعيد اليوم بهذا الفوز .
واضاف: في أي مباراة كبيرة من الممكن أن تُسجل ويُسجل عليك لكن عليك أن تواصل في التركيز وأن تركز فيما سيحدث.
وعن زياش لاعب أياكس قال: لاعب جيد جدًا ويلعب بشكل جيد ولديه مهارات ، لديه اسلوب رائع .
وتابع: أنا أحب أن ألعب بجانب فينيسيوس ، إنه يستمع بشكل جيد ويعمل بإجتهاد ، أتمنى أن يستمر هكذا .
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