شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع بايرن ميونيخ يهدد محمد صلاح بهذه الرسالة والان مع التفاصيل
ويحل النادي الألماني ضيفا على ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل 19 فبراير، على ملعب آنفيلد، ضمن لقاءات ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال.
وقال ألابا في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: محمد صلاح لاعب كبير في رأيي، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه سريع للغاية.
وأضاف ألابا: لكني اعتدت على اللعب أمام أفضل اللاعبين في العالم، ولعبت أمام لاعبين آخرين سريعين مثل كيليان مبابي لقد اكتسبت خبرات من اللعب أمام لاعبين كبار، وأنا لدي نقاط قوة.
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