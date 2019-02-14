أسينسيو يثير الجدل ويحتفل بطريقة غريبة بعد هدفه في أياكس

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وسجل البديل أسينسيو هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 87 ، ليقود الريال للفوز على أياكس في ملعب يوهان كرويف بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ16 بالشامبيونزليج. وسجل البديل أسينسيو هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 87 ، ليقود الريال للفوز على أياكس في ملعب يوهان كرويف بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ16 بالشامبيونزليج. وسلط موقع البرنابيو الضوء على الاحتفال الغريب لأسينسيو بعد هز شباك أياكس ، حيث ركض اللاعب وظل يحرك يده اليمنى بمثابة التوقيع على شيء. ولا يزال هناك غموض حول سر احتفال أسينسيو الغريب الليلة ، هل يشير إلى التوقيع على شيء ما أم هناك تفسير آخر؟. الخليج 365- قدم ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد لفتة غريبة احتفالًا بتسجيله هدف الفوز القاتل أمام أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا

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