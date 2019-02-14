شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ريال مدريد يكشف سر الفوز على أياكس والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعرب سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن سعادته الشديدة بعد تخطي عقبة أياكس أمستردام بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال سولاري في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: لقد عرفنا كيف نلعب المباراة وعانينا لكننا ضربناهم عندما سنحت لنا الفرصة.

وشدد سولاري على سعادته بأداء ماركو أسينسيو الذي سجل هدفًا حاسمًا اليوم بعدما جاء على مقاعد البدلاء ، وقال مدرب الريال: أنا سعيد للغاية بالنسبة لأسينسيو، ليس فقط من أجل الهدف ولكن لكل شيء فعله وهذا أمر مهم للغاية ، اليوم قد شاهدنا تطور اللاعب من جديد ، اليوم دافع وهاجم بشكل جيد.

وتابع: لقد عانينا عندما لعبنا وسجلنا كذلك ، فعلنا كل شيء وهذا يدل على قوة اللاعبين والمجموعة.

وواصل: للفوز هنا كان من الضروري لكل اللاعبين العمل بجد وإعطاء أقصى ما لديهم .

وعن رأيه في هدف أياكس الملغي ، أوضح سولاري: لا يملك المدربين شاشات لمشاهدة الأحداث مرة أخرى ، ونحن نثق في ما يقوله الـ VAR والحكام.

وأردف: كان علينا القيام بالكثير من الأمور بشكل جيد للظفر بهذا الانتصار.

وأشار: أياكس استعدوا جيداً للمباراة وقدموا كل ما لديهم ، لقد منعونا من اللعب ، لقد حاصرونا ، في بعض الأحيان بقوة ، قدموا كل طاقتهم لمباراة اليوم

وعن الأحاسيس بعد المباريات ضد برشلونة وأتلتيكو مدريد وأياكس ، قال سولاري: لقد عرفنا كيف نلعب كل مباراة بالطريقة المناسبة ، لقد كان الفوز مهماً و بمعاناة و ، لقد سجلنا عندما ولّدنا الفرص ، وفعلنا كل شيء وهذا يدل على قوة اللاعبين.

وعن أداء بيل ، قال: أنا سعيد للغاية بأداء الجميع ، لقد فزنا ببذل جهد كثير قدمه الفريق بأكمله.

وأكمل: لا توجد مباراة سهلة ، وأياكس فريق جيد للغاية وقد أظهروا أنهم لعبوا بشكل جيد.

وأعترف سولاري أيضًا بأن التأهل ما زال مفتوحًا في مباراة الإياب ، حيث قال: يجب علينا مواجهتهم في مباراة الإياب بنفس الجدية وبنفس الشدة.