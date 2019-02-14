شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يحقق رقما مميزا في دوري الأبطال بعد 8 سنوات والان مع التفاصيل

الخليج 365- نجح فريق توتنهام الإنجليزي في تحقيق رقم مميز في دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على فريق بوروسيا دورتموند الألماني 3-0، في مباراة ذهاب دور الـ16 في ملعبه.

وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات إن توتنهام هو أول فريق إنجليزي يفوز في ذهاب دور إقصائي في دوري الأبطال في ملعبه أمام فريق ألماني منذ عام 2011.

وأضافت الشبكة أن مانشستر يونايتد فاز في ذلك الوقت في نصف النهائي أمام شالكه الألماني في موسم 2010/2011.