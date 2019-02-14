شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتلقى ضربة قوية بعد الفوز على أياكس والان مع التفاصيل
الخليج 365- تلقى ريال مدريد الاسباني ضربة قوية رغم تحقيق الفوز على أياكس امستردام، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب "يوهان كرويف في دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن يغيب سيرجو راموس لاعب ريال مدريد، عن مباراة الإياب ضد اياكس على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد حصوله على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب.
يذكر أن نادي ريال مدريد حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا أخر 3 نسخ من البطولة.
وقدم راموس مباراة مميزة ضد فريق اياكس في الذهاب، وأصبح سولاري في ورطة كبيرة بسبب غيابه، وسوف يعتمد على ناتشو في مركز قلب الدفاع.
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