انت الان تتابع رئيس الزمالك: شوبير زاد الاحتقان بين الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ ص
يرى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاحتقان زاد في الكرة المصرية بعد تولي الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، منصب نائب رئيس اتحاد الكرة. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور على قناة المحور: «الأخ شوبير هو أحد أسباب زيادة حالة الاحتقان بين جمهور الأهلي والزمالك منذ تواجده باتحاد الكرة، لأن قبل قدومه لم تكن هناك أكثر من مناوشات خفيفة بين الجمهورين على عكس ما نراه الآن».
وفاز شوبير بمقعد عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، في أكتوبر الماضي بالانتخابات التكميلية للجبلاية، قبل أن يحسم منصب نائب رئيس الجبلاية بالتزكية، بعد عدم ترشح أي عضو من المجلس أمامه في ديسمبر الماضي. وأوضح قائلاً: «أحب أن أذكر البعض بموقفي مع البرنامج والمذيع التونسي الذي كان يسيئ للنادي الأهلي قبل
وفاز شوبير بمقعد عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، في أكتوبر الماضي بالانتخابات التكميلية للجبلاية، قبل أن يحسم منصب نائب رئيس الجبلاية بالتزكية، بعد عدم ترشح أي عضو من المجلس أمامه في ديسمبر الماضي.
وأوضح قائلاً: «أحب أن أذكر البعض بموقفي مع البرنامج والمذيع التونسي الذي كان يسيئ للنادي الأهلي قبل مواجهة الترجي، وبعد ذلك فوجئت بأن مجلس
إدارة النادي الأحمر يقدم بلاغ ضدي».
وطالب رئيس القلعة البيضاء، جمهور ناديه بضبط النفس، معلقًا: «مصر هي بلدنا جميعًا وأتمنى أن تتحلى الجماهير بالهدوء ولا يستجيبوا لأي استفزازات وساندوا ناديكم فقط لتحقيق البطولات التي تنتظروها».
وتابع: «لن أفرح بالفوز على الأهلي في الشتائم والسباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما يسعدني هو الفوز عليه في الملعب وفي جميع الألعاب المختلفة وحصد البطولات».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: شوبير زاد الاحتقان بين الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.