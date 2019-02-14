انت الان تتابع مدرب نصر حسين: توقعت سيناريو اللقاء والنتيجة عادلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ ص

أكد مزيان إيجيل المدير الفني لفريق نصر حسين داي الجزائري أنه توقع سيناريو مباراة فريقه أمام الزمالك، وكان يلعب طوال الوقت على إفساد هجمات الفريق الأبيض وعدم استقبال شباكه لأي أهداف أخرى بخلاف الهدف الأول،موضحاً أن فريقه كان لا يحتاج إلا لفرصتين أو ثلاثة من أجل استغلال واحدة منهم للوصول إلى نقطة التعادل التي كان يسعى لحصدها من هذه المواجهة، للوصول إلى صدارة المجموعة وهو ما تحقق له بالفعل. وتعادل فريق الزمالك مع نظيره نصر حسين داي 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

بهذه النتيجة حصد فريق الزمالك أول نقطة له في دور المجموعات واحتل بها المركز الأخير في المجموعة بينما رفع نصر حسين داي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بينما جاء بترو أتليتكو في المركز الثاني بثلاث نقاط وبنفس الرصيد جورماهيا الكيني في المركز الثالث،.وشدد مزيان إيجيل في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة

بهذه النتيجة حصد فريق الزمالك أول نقطة له في دور المجموعات واحتل بها المركز الأخير في المجموعة بينما رفع نصر حسين داي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بينما جاء بترو أتليتكو في المركز الثاني بثلاث نقاط وبنفس الرصيد جورماهيا الكيني في المركز الثالث،.

وشدد مزيان إيجيل في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة على أن النتيجة عادلة والمباراة كانت متكافئة ووضع السيناريو المناسب لها، لأن الزمالك كان سيأخذ المبادرة من أجل الهجوم لإحراز أهداف.

واختتم تصريحاته قائلاً:" من المؤكد أن الطريقة التي لعبنا بها المباراة سوف تتغير عندما نواجه الزمالك في الجزائر وأعتقد أن هذه المباراة ستكون أصعب، خاصة أننا نعاني من ضغط المباريات وأخشى من تأثير هذا الأمر علينا".