انت الان تتابع عامر حسين يفجر مفاجأة.. تعديلات جديدة في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه سيتم تعديل 5 مباريات في جدول الدوري الممتاز، خلال المرحلة المقبلة قائلاً في تصريحات خاصة للتحرير: "كاف وضع لجنة المسابقات في ورطة بعد تحديد موعد مباراتي الاسماعيلي مع شباب قسنطينة في دور المحموعات بدوري أبطال إفريقيا". وكان كاف حدد يومي 23 فبراير و2 مارس موعدا لمواجهتي الإسماعيلي مع بطل الجزائر. وأعلنت لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، أمس الأربعاء التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، نظرًا إلى إغلاق عدد من الاستادات التي ستستضيف بطولة الأمم الإفريقية.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ما يلي في ضوء ضيق الفترة الزمنية المتاحة، وزيادة عدد اللاعبين المقيدين لكل نادٍ إلى 30 لاعبًا في هذا الموسم الاستثنائي. ووفقاً للجدول فإن الإسماعيلي يواجه الاتحاد السكندري يوم 21 فبراير في دور الثمانية لمسابقة كأس مصر. شهدت أزمة كبيرة بين بيراميدز والأهلي