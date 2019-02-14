عيون أندية جدة على «كيتا»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) اضطر المهاجم محمد كيتا (27) عاما أحد مواليد اضطر المهاجم محمد كيتا (27) عاما أحد مواليد السعودية للتوجه لنادي البكيرية أحد أندية دوري الدرجة الثانية من أجل خوض تجربة احترافية مع الفريق الأول، واستطاع أن يقدم نفسه مع فريق البكيرية بشكل فني جيد، إذ نجح في تسجيل 6 أهداف في دوري الدرجة الثانية، من أصل 11 مباراة شارك فيها مع البكيرية، ويطمح في مواصلة تألقه وإبداعه في المباريات المتبقية في الدوري مع فريق البكيرية الذي يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 36 نقطة، ويتطلع الفريق للوصول لدوري الدرجة الأولى واللعب على كأس سمو ولي العهد. والمهاجم محمد كيتا من مواليد محافظة جدة، وسبق أن خاض تجربة احترافية مع فريق وج في دوري الدرجة الأولى، قبل تجربته الثانية حاليا مع فريق البكيرية الصاعد حديثا للدوري الدرجة الثانية، وفي ظل منح الفرصة للاعبين المواليد فإن اللاعب كيتا سيكون تحت أنظار أندية محافظة جدة (الاتحاد، والأهلي، وجدة) من أجل استقطابه في المرحلة القادمة، خصوصا عقب ظهوره اللافت مع فريق البكيرية في الموسم الحالي.



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