شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة فلاتة لـ«الخليج 365»: «السلة» مهملة.. ولا يوجد منتخب نسائي للعبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

لم تجد جوهرة فلاتة تعارضا بين امتهانها المحاماة التي تمارسها نهارا، واحترافها لعبة كرة السلة التي تتدرب عليها وتدربها للآخرين مساء، لتمزج بشكل غير اعتيادي بين مجالين أبعد ما يكونان عن بعضهما البعض، وبالرغم من ذلك أثبتت تفوقها في كليهما.

كان الطول الفارع هو السبب الذي لفت أنظار المدربين إليها، إذ استطاعت أن تستغله وتنمي مهاراتها في السلة، خصوصا أنها تعشق الرياضة وتمارس العديد من الرياضات المختلفة، ومع الوقت تمكنت من دراسة اللعبة بشكل أهلها لأن تتولى تدريب غيرها من اللاعبات السعوديات الراغبات في دخول هذا المجال الشيق.

للتعرف بشكل أقرب على «سر خلطة» النجاح، التي مكنتها من التوفيق بين المحاماة والسلة وقدرتها على الاستمتاع بتحقيق ذاتها في المجالين، كان لنا مع اللاعبة جوهرة فلاتة هذا الحوار، وإليكم تفاصيله:

• في البداية.. حدثينا عن نفسك؟

•• أنا إنسانة بسيطة، اتحادية في المقام الأول، أعشق الرياضة بجميع ألوانها، وأمارس عملي نهارا كمحامية ومساء كمدرب كرة سلة.

• منذ متى تمارسين كرة السلة؟

•• منذ الصغر بشكل غير منتظم مع إخواني حتى تعرضت لإصابة بليغة في الرأس، بعدها ابتعدت عن السلة تماما إلى بداية عام 2008، وعدت للعبة مع التحاقي بجامعة الأمير سلطان.

• لماذا اخترتِ كرة السلة بالتحديد؟

•• حقيقة كرة السلة لم تكن محببة لي كثيرا كرياضة، ولكن نظرا لطولي الفارع أصبحت محط أنظار مدربين ومدربات السلة، ومع الوقت أصبحت جزءا أساسيا من يومي.

• كيف بدأت حكايتك مع التدريب؟

•• مع الجامعة أيضا حينما كنت ألعب وأدرب فريق الجامعة، فقد تنقلت بعدها لتدريب فرق خاصة عدة بمختلف الأعمار حتى تمكنت من تأسيس فريق العزم.

• كم عدد البطولات التي شاركت بها؟

• 9 بطولات، حققت 3 منها.

• ما الفرق بين تجربتك كلاعبة وتجربتك كمدربة؟

•• الفرق كبير، فتفكير اللاعب يكون غالبا محصورا حول كيفية تطوير نفسه ودوره داخل الملعب، أما المدرب فينظر نظرة شمولية أكثر على الفريق، بحيث يجب أن تهتم بتطوير مهارات اللاعبين وتكوين منظومة للعب الجماعي.

• ما الذي تعلمته حتى الآن من تجربتك الاحترافية في التدريب؟

•• ما زلت أتعلم الكثير كل يوم.

• هل سبق لك المشاركة مع منتخب السلة النسائي؟

•• لا يوجد منتخب نسائي حتى الآن.

• كيف يمكن للراغبين في ممارسة كرة السلة الانضمام للفريق، وما هي مراحل التدريب؟

•• توجد 4 فئات عمرية في الفريق، الأشبال، البراعم، الشباب، والفريق الأول، ويتم الانضمام عبر حجز موعد لتحديد المستوى ومن ثم يعطى اللاعب أو اللاعبة الجدول التدريبي الملائم له.

• هل هناك شهادة معتمدة من الاتحاد للمتدرب؟

•• حاليا لا يوجد.

• ما هي أهم استعداداتكم للموسم الجديد؟

•• خضنا عددا من المباريات الودية لتحضير الفرق بدنيا وفنيا، ولدينا تواصل مع عدد من الجهات التي تعنى بتنظيم دوريات لكرة السلة، وسننافس ونحافظ على لقب الدوري الذي حصل عليه الفريق الأول في العام الماضي.

• ما هي وسيلة الاشتراك للراغبين في ممارسة رياضة السلة؟

•• التواصل عبر الحسابات الرسمية للفريق والبريد الإلكتروني.

• من هو مثلك الأعلى في اللعبة بالسعودية وبالعالم؟

•• في السعودية الكابتن حسن عطاالله، ودوليا ليبرون جيمس.

• ما الدوري الذي تتمنين اللعب فيه؟

•• الدوري الإسباني.

• ما هي نصيحتك للجيل القادم من لاعبات السلة السعوديات؟

•• أقول لهن اعملن بجد ولا تتعالين على الكرة.

• ما هو طموحك في الفترة القادمة؟

•• طموحي كبير، ولكن باختصار أتمنى أن نطور ونرتقي بلعبة كرة السلة لأعلى المستويات.

• في نهاية الحوار.. لمن توجهين كلمتك الأخيرة؟

•• أشكر صحيفة "الخليج 365"، وأود أن أرسل رسالة للجميع مفادها أن النجاح يسع الجميع.