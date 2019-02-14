شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد يشيد بمستوى جيوفينكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ‏التقى عضو الشرف الهلالي الأمير الوليد بن طلال، بلاعب الهلال الجديد الإيطالي جيوفينكو، وشكره على المستوى المميز في أول ظهور له مع الهلال. على صعيدٍ آخر، أعلن المدرب الهلالي زوران عن ‏قائمة لاعبي الهلال الأجانب الذين سيمثلون الفريق في بطولة آسيا للأندية، وهم الرباعي؛ ‏الأسترالي ديجنيك، والإيطالي ‏جيوفينكو، والبرازيلي ‏إدواردو، ‏والفرنسي غوميز.

‏التقى عضو الشرف الهلالي الأمير الوليد بن طلال، بلاعب الهلال الجديد الإيطالي جيوفينكو، وشكره على المستوى المميز في أول ظهور له مع الهلال. على صعيدٍ آخر، أعلن المدرب الهلالي زوران عن ‏قائمة لاعبي الهلال الأجانب الذين سيمثلون الفريق في بطولة آسيا للأندية، وهم الرباعي؛ ‏الأسترالي ديجنيك، والإيطالي ‏جيوفينكو، والبرازيلي ‏إدواردو، ‏والفرنسي غوميز.

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