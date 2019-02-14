شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الفيصل: «فورمولا» الدرعية استقطب السياح.. والنسخة القادمة أضخم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أثنى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الشراكة التي جمعت 29 جهة حكومية في تكوين أكبر فريق عمل جماعي لتنظيم الحدث الرياضي الأبرز في 2018، سباق فورمولا إي الدرعية.

وأكد الأمير عبدالعزيز خلال الحفل التكريمي الذي أقيم أمس الأول، أهمية الإنجاز الرياضي الذي ساهم فيه الجميع بسواعد أبناء وبنات المملكة، وتقديره لما تم تقديمه في سبيل رفعة اسم هذا الوطن المعطاء. وقال في كلمته: «الفورمولا إي هو أول حدث رياضي يجمع كل هذه القطاعات الحكوميّة وشبه الحكوميّة في لجنة واحدة، ولله الحمد كان العمل الجماعي يفوق الوصف من ناحية الكفاءة والجودة، والأهم من ذلك هو الإيمان المشترك بين جميع هذه الجهات بمبدأ الهدف الواحد، وهو أن تظهر المملكة للعالم بصورتها الحقيقية الناصعة سواء على المستوى الرياضي أو الترفيهي والثقافي والتراثي والسياحة».

وكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للقطاع الرياضي ليكون رافدا رئيسيا للسياحة وجلب المصالح الاقتصادية للمملكة من خلال استضافة أهم وأكبر الفعاليات الرياضية داخل المملكة، إذ قال: «الفعاليّة لاقت رواجاً كبيراً بين عدد من السياح الذين توافدوا إلى المملكة للاستمتاع بـ3 ليالٍ مليئة بالمفاجآت، إضافة إلى ممثلي الإعلام الدولي الذين قاموا بتغطية كبيرة قدمت المملكة بصورتها الحقيقيّة للعالم، إنها حقاً مرحلة مفصلية من تاريخ المملكة العربية السعودية؛ إذ رحبّنا بالمشجعين والجماهير الرياضية من شتى أنحاء العالم عبر منصة «شارك» (تذكرتك هي تأشيرة زيارتك)، وقام المئات من السياح حول العالم بحجز وشراء تذاكرهم وزيارة المملكة العربية السعودية من أجل حضور منافسات الدورة الافتتاحية من سباق السعوديّة للفورمولا إي- الدرعية».

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بأن القادم من الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى سيكون أكبر بكثير مما تمت إقامته، ابتداءً من النسخة المرتقبة للفورمولا إي التي ستقام في المملكة هذا العام 2019، مختتما حديثه بفيديو يعرض المسيرة الناجحة التي عاشها فريق العمل خلال 3 أشهر، ابتداءً من مرحلة بناء قرية متكاملة ووصولا للحظة إقامة الحدث الكبير الذي استضاف نحو 50 ألف مشجّع.

من جهتها، عبرت الأمين العام للجنة المنظمة لسباق فورمولا إي الدرعية الأميرة هيفاء بنت محمد عن اعتزازها بما تم تقديمه بالشراكة مع 29 جهة حكوميّة، واصفة الفعالية بأكبر سباق للفورمولا إي على الإطلاق.