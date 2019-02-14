شكرا لقرائتكم خبر عن الحسناء وجواد يخطفان ذهبيتي السيف والمبارزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حققت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة الحسناء الحماد الميدالية الذهبية ضمن منافسات سلاح السيف (سيبر)، في البطولة العربية للناشئين والشباب المقامة حاليا في الكويت، وحصلت ندى عابد وفوزية الخيبري على ميداليتين برونزيتين في المنافسة ذاتها، وقدم المنتخب السعودي النسائي للمبارزة أداء مشرفا في منافسات البطولة، ورفع الأخضر السعودي رصيده في البطولة إلى 15 ميدالية، بعد أن أضاف لاعبو ولاعبات المنتخب السعودي 8 ميداليات أمس (ذهبيتين، فضيتين، 4 برونزيات)، إذ انتزع لاعب المنتخب السعودي جواد الداوود ذهبية سلاح المبارزة (الأبيه)، وحصل حسين الطويل على الميدالية الفضية، ونال نواف الخالدي الميدالية البرونزية في المنافسة ذاتها.

في حين حقق علي البحراني (فضية) سلاح السيف (سيبر)، فيما حصل سعد البقمي على الميدالية البرونزية.

رئيس اتحاد المبارزة أحمد صبان مع لاعبي منتخب سلاح المبارزة (الأبيه) بعد حصدهم للميداليات في البطولة العربية.