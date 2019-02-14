شكرا لقرائتكم راموس يغيب رسميا عن مواجهة الاياب أمام أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن مواجهة اياب دور الثمانية أمام أياكس الهولندى والمقرر لها يوم 5 مارس المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتلقى راموس الذى خاض مباراته الـ 600 اليوم مع الملكى، بطاقة صفراء خلال مواجهة الذهاب التى انتهت بفوز قاتل للفريق الملكى بنتيجة 2 – 1، وهى البطاقة الصفراء الثالثة له بعد تلقيه بطاقتين خلال مرحلة المجموعات، إذ تنص لوائح المسابقة إيقاف اللاعب الذى يحصل على 3 بطاقات صفراء.

وحقق ريال مدريد فوزا مثيرا على اياكس بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الميرنجى كريم بنزيما وماركو أسينسيو فى الدقيقتين 60 و 87، بينما سجل النجم المغربى حكيم زياش هدف الفريق الهولندى الوحيد فى الدقيقة 75 من زمن المباراة.

رأسية من راموس



بطاقة راموس الصفراء

راموس وبنزيما

راموس قبل اللقاء