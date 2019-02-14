- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم راموس يغيب رسميا عن مواجهة الاياب أمام أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد غياب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن مواجهة اياب دور الثمانية أمام أياكس الهولندى والمقرر لها يوم 5 مارس المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو".
وتلقى راموس الذى خاض مباراته الـ 600 اليوم مع الملكى، بطاقة صفراء خلال مواجهة الذهاب التى انتهت بفوز قاتل للفريق الملكى بنتيجة 2 – 1، وهى البطاقة الصفراء الثالثة له بعد تلقيه بطاقتين خلال مرحلة المجموعات، إذ تنص لوائح المسابقة إيقاف اللاعب الذى يحصل على 3 بطاقات صفراء.
وحقق ريال مدريد فوزا مثيرا على اياكس بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الميرنجى كريم بنزيما وماركو أسينسيو فى الدقيقتين 60 و 87، بينما سجل النجم المغربى حكيم زياش هدف الفريق الهولندى الوحيد فى الدقيقة 75 من زمن المباراة.
رأسية من راموس
بطاقة راموس الصفراء
راموس وبنزيما
راموس قبل اللقاء
كانت هذه تفاصيل خبر راموس يغيب رسميا عن مواجهة الاياب أمام أياكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.