شكرا لقرائتكم الشباب يحتفي بالعائلة الشبابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، بالعائلة الشبابية من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ظهرت على إحدى القنوات التلفزيوينة، وعبّروا عن انتمائهم وحبهم لنادي الشباب من خلال ارتدائهم لقميص يحمل شعار النادي وصورة رئيسه في إحدى المباريات.

ووجَّه خالد البلطان بإدراج العائلة ضمن مكافآت الفوز المالية للفريق الأول لكرة القدم، كذلك أعلن عن عدد من المكافآت المقدمة من شركاء النادي، منها مبلغ 5 آلاف ريال من شركة «بصمة»، وإقامة مجانية لمدة أسبوع من شركة فنادق «بودل»، كذلك قسيمة شراء مجانية من متجر النادي «X-Tep» بالإضافة إلى هدايا عينية من شركة السيف غاليري، وعددٍ من الهدايا العينية الأخرى.

وأكَّد خالد البلطان أنَّ هذا التكريم يأتي تجسيدًا للدور الاجتماعي الذي يقوم به نادي الشباب، وأنَّ هذه الحالة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة. كما التقت الطفلتين لين وليان بنجوم الفريق الأول لكرة القدم الذين احتفوا بهم والتقطوا معهم عدداً من الصور التذكارية.