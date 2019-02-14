أمير مرتضى: التغييرات أمام نصر حسين داي "بطيئة"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، عن سفر مصطفى فتحى خلال الفترة الجارية إلى ألمانيا بعد استخراجه التأشيرة، من أجل العلاج بأفضل صورة لمدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من إصابة الركبة التى عانى منها الفترة الماضية والتى قال المشرف على الكرة بأنها ليست مزمنة وإن سفره إلى ألمانيا من أجل علاجه بصورة سليمة ثم يعود للمشاركة مع الفريق.

أما فيما يخص التعادل الإيجابى مع نصر حسين داى بنتيجة 1 / 1 والتفريط فى الفوز بالكونفدرالية فى آخر دقيقة من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء فى برج العرب بالجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية قال أمير مرتضى معلقا في تصريحات تليفزيونية علي قناة المحور مع خالد الغندور، على اللقاء والنتيجة:"التغييرات في مواجهة نصر حسين داي كانت بطيئة.. كهربا كان يجب أن يخرج مستبدلا قبل خروجه قبل النهاية بدقيقة وحيدة وجلسة مع الجهاز الفنى للحديث فى كل الأمور الخاصة بإدارة المباراة".

اختتم المشرف على الكرة بالزمالك تصريحاته على الأنباء المنتشرة بشأن طلب الوحدة السعودى من مسئولى النادى الأبيض تحمل جانب مالى فى علاج الكونغولى كاسونجو المعار من النادى الأبيض للوحدة قائلاً:" لم يحدث هذا الأمر.. ورئيس الزمالك تكفل بلاعب صغير فى الأهلي اللى فريقه معالجهوش".