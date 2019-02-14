شكرا لقرائتكم خبر عن ''مصيلحى'' يساند لاعبو الاتحاد فى ملعب الامير فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مصيلحى رئيس بعثه الفريق الكروى لنادى الاتحاد السكندرى على حضور تدريب الفريق بالملعب الفرعى للأمير فيصل ، استعدادا لمواجهة الهلال السعودي يوم السبت المقبل في البطولة العربية . واجتمع مصيلحى مع للاعبين لتحفيزهم بالفوز بالمباراة وتقديم اداء رجولي يليق بأسم الكوره المصريه على اعتبار انه الممثل الوحيد فى البطولة العربية. واشار رئيس النادى إلى ان تذاكر اللقاء ستكون متاحه للجماهير المصرية اليوم الخميس وان المباراة سنكون السبت الثامنه مساء بتوقيت الرياض السابعة بتوقيت مصر.

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