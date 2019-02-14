شكرا لقرائتكم خبر عن ختام البطولة العربية للملاكمة بالمركز الاوليمبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم الخميس، منافسات البطولة العربية للملاكمة بالمركز الاوليمبى لمواليد2001 /2002 و التى استضافتها مصر بدءا من يوم الاثنين الماضى .

تأهل من مصر إلى النهائى كلا من اللاعبين ، عمر خالد فى وزن 56 كجم بالفوز على لاعب العراق 4 /1 و عبد الفتاح هشام بالفوز على لاعب الجزائر 5 /0 و يوسف محمد أحمد فى وزن 64 كجم بالفوز على بطل الجزائر 4 /1 .

كما تأهل أيضا إلى على عمر فى وزن 69 كجم بالفوز على لاعب الإمارات لإيقاف الحكم المباراة و سيف الإسلام بالفوز على لاعب فلسطين 5 /0 و محمد بكرى بالفوز على لاعب الجزائر فى وزن 81 كجم 5 /0 .

بينما حصل ابراهيم محمد صابر على برونزية البطولة فى منافسات وزن 49 كجم .

وفى وزن 91 كجم تأهل اللاعب محسن عبد الله بالفوز على لاعب الكويت لإيقاف الحكم المباراة و معهم احمد الصاوى فى وزن +91 كجم بالفوز على لاعب العراق بالفوز 5 /0 .