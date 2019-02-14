شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين وزير الرياضة ورئيس الأوليمبية والخطيب لحل أزمة مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد دكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في استاد القاهرة من أجل مناقشة أزمة لقاء الفريق الأحمر مع بيراميدز في كأس مصر .
وكشف مصدر داخل وزارة الرياضة ، أن الجلسة شهدت محاولات من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الاوليمبية المصرية مع رئيس الاهلي لاقناعه بتهدئة الاوضاع في الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب بطولة افريقيا التي تنظمها مصر في يونيه المقبل ، وخوض مباراة بيراميدز في كأس مصر.
وكان اتحاد الكرة قد استبدل لقاء الأهلي وبيراميدز من الدوري إلى كأس مصر ويقام في الـ28 من شهر فبراير الجاري.
وأضاف المصدر أن وزير الرياضة شدد على رفض الدولة فكرة إلغاء أو انسحاب من بطولة الدوري ، وأن لابد من جميع الأندية العمل علي تهدئة الاجواء .
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